В постпредстве РФ обвинили ЕС в преследовании россиян за веру и культуру

Евросоюз продолжает преследовать граждан России за культуру, свободу слова и веру на фоне расширения персональных санкций. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпредства РФ при ЕС.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что подобные действия Брюсселя наглядно демонстрируют истинную цену его демократии и европейских ценностей. Там подчеркнули, что Евросоюз всеми силами стремится поддержать режим в Киеве, продолжая преследовать россиян.

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В постпредстве также пообещали, что Москва обязательно примет ответные действенные меры на расширение ограничительных мер.

Между тем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжает разрушать экономику России «кирпичик за кирпичиком», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз

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