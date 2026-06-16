Евросоюз продолжает преследовать граждан России за культуру, свободу слова и веру на фоне расширения персональных санкций. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпредства РФ при ЕС.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что подобные действия Брюсселя наглядно демонстрируют истинную цену его демократии и европейских ценностей. Там подчеркнули, что Евросоюз всеми силами стремится поддержать режим в Киеве, продолжая преследовать россиян.