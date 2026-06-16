Как добавил собеседник НСН, новый проект будет ориентирован не только на семейную, но и на молодежную аудиторию.

«На примере "Простоквашино" и "Чебурашки" мы понимаем, что советская классика хорошо работает. У аудитории есть определенная ностальгия, советские бренды известны. Семейная аудитория – во многом ностальгирующие взрослые. Естественно, ставка в первую очередь на них, но наша задача шире. Мы хотим, чтобы наша история и наш Леопольд был понятен не только детям и их родителям, но и был интересен более молодой аудитории. Понимаем, что это достаточно амбициозная задача. В свое время был, например, "Гарфилд". Это голливудский референс, от которого мы бы хотели отталкиваться не в плане копирования, а как некий вариант продюсирования», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко. Он также напишет сценарий и для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история», напоминает «Радиоточка НСН».

