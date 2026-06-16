Военный эксперт раскрыл возможности российского глушителя связи Starlink

Живов обратил внимание на то, что украинские военные еще две недели назад массово атаковали российские бензовозы на трассе Р-280, следовавшие в зону специальной военной операции. Однако сейчас техника доезжает до места назначения целой и невредимой, что указывает на предпринятые технические меры защиты.

Эксперт отметил, что противник уже начал охоту за этим комплексом, понимая, что его применение нарушает планы ВСУ. По мнению Живова, появление такого радиотехнического оборудования существенно повысило защищенность магистральных дорог, хотя крупногабаритные размеры системы создают определенные риски для ее сохранности.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО рассказал о российском аналоге спутниковой группировки Starlink, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

