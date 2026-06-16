Военный эксперт раскрыл возможности российского глушителя связи Starlink
В России появился новый радиотехнический комплекс, способный эффективно подавлять каналы спутниковой связи Starlink, используемые для управления вражескими беспилотниками. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.
Ранее сообщалось о разработке российскими специалистами системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна Купол Гарант», которая использует восемь направленных антенн для передачи помех на спутники. По словам аналитика, комплекс воздействует на связь в радиусе 20 километров от места своего расположения.
Живов обратил внимание на то, что украинские военные еще две недели назад массово атаковали российские бензовозы на трассе Р-280, следовавшие в зону специальной военной операции. Однако сейчас техника доезжает до места назначения целой и невредимой, что указывает на предпринятые технические меры защиты.
Эксперт отметил, что противник уже начал охоту за этим комплексом, понимая, что его применение нарушает планы ВСУ. По мнению Живова, появление такого радиотехнического оборудования существенно повысило защищенность магистральных дорог, хотя крупногабаритные размеры системы создают определенные риски для ее сохранности.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО рассказал о российском аналоге спутниковой группировки Starlink, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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