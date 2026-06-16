В Туле студент поджег два банка по указке телефонных мошенников
В Туле 20-летний студент поджег два отделения банка по указке телефонных мошенников, которые ранее выманили у него более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Злоумышленники обманом убедили парня перевести сбережения на неизвестный счет якобы для декларирования. После этого анонимные кураторы потребовали от него изготовить зажигательные смеси и устроить пожары в офисах финансовой организации в качестве очередного преступного задания.
Поджигатель разбил голыми руками стеклопакеты в учреждениях на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе, залил внутрь бензин и поджег его. Молодой человек сделал селфи на фоне пылающего здания для отчета аферистам, но был задержан прохожими на месте происшествия.
Пожарные быстро ликвидировали возгорания, обошлось без пострадавших. Студент признал вину на допросах, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о поджоге, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее президент Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с НСН предупредил россиян, что поджог сухой травы и запрещены на федеральном уровне.
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