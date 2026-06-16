В Туле студент поджег два банка по указке телефонных мошенников

В Туле 20-летний студент поджег два отделения банка по указке телефонных мошенников, которые ранее выманили у него более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленники обманом убедили парня перевести сбережения на неизвестный счет якобы для декларирования. После этого анонимные кураторы потребовали от него изготовить зажигательные смеси и устроить пожары в офисах финансовой организации в качестве очередного преступного задания.