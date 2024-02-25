Зеленский: Путин при личной встрече призывал к прекращению огня
Президент России Владимир Путин при личной встрече в 2019 году призывал к прекращению огня в Донбассе, заявил на пресс-конференции в Киеве украинский лидер Владимир Зеленский.
«Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня», - признал президент Украины.
По словам Зеленского, он еще тогда был уверен, что Минские соглашения не сработают. В то же время президент Украины отметил, что не помнит всех деталей переговоров.
Путин и Зеленский встретились в 2019 году на саммите в Париже. Тогда же российский лидер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что не хочет идти на подписание соглашений, которые бы заморозили конфликт с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru