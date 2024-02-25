Зеленский: Путин при личной встрече призывал к прекращению огня

«Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня», - признал президент Украины.

По словам Зеленского, он еще тогда был уверен, что Минские соглашения не сработают. В то же время президент Украины отметил, что не помнит всех деталей переговоров.

Путин и Зеленский встретились в 2019 году на саммите в Париже. Тогда же российский лидер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что не хочет идти на подписание соглашений, которые бы заморозили конфликт с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

