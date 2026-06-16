Самая тяжелая ситуация с пожарами сейчас в Приангарье и Красноярском крае, серьезные риски есть также для Якутии, юга Западной Сибири, Коми и Архангельской области. Об этом НСН рассказал эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам Алексей Ярошенко.

Вероятность лесных пожаров сегодня отмечена в 86 субъектах РФ, пишут «Известия» со ссылкой на Рослесхоз. В 50-ти установлен особый режим, а в четырех объявлена ЧС. С начала года огонь охватил уже 1,2 млн га лесов, при этом основной очаг напряженности сместился в Сибирь, где ситуацию осложняют аномальная жара и грозовая активность. Ярошенко подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что ситуация обстоит лучше, чем годом ранее.

«В Красноярском крае и в Иркутской области действительно высокий класс пожарной опасности — 4‑й и 5‑й, наивысший по шкале пожарной опасности по погодным условиям. Поэтому там ситуация с пожарами тяжёлая, в основном в Приангарье. Однако по сравнению с прошлым годом площадь возгораний ниже. И вообще, если сравнивать с ситуацией за последние 10–20 лет, весенняя часть пожароопасного сезона прошла довольно успешно: пожаров было значительно меньше среднего. Это связано с отказом от пожароопасных хозяйственных практик и запретом на выжигание сухой травы, который был введён ещё в 2014 году. По сравнению со средними значениями за предыдущие 10–20 лет в этом году количество пожаров меньше», — рассказал он.