От Коми до Якутии: Какие регионы скоро столкнутся с разрушительными пожарами
Алексей Ярошенко раскрыл НСН, что по сравнению со средними значениями за предыдущие 10-20 лет в этом году пожаров меньше, однако в Иркутской области сейчас уже тяжелая ситуация.
Самая тяжелая ситуация с пожарами сейчас в Приангарье и Красноярском крае, серьезные риски есть также для Якутии, юга Западной Сибири, Коми и Архангельской области. Об этом НСН рассказал эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам Алексей Ярошенко.
Вероятность лесных пожаров сегодня отмечена в 86 субъектах РФ, пишут «Известия» со ссылкой на Рослесхоз. В 50-ти установлен особый режим, а в четырех объявлена ЧС. С начала года огонь охватил уже 1,2 млн га лесов, при этом основной очаг напряженности сместился в Сибирь, где ситуацию осложняют аномальная жара и грозовая активность. Ярошенко подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что ситуация обстоит лучше, чем годом ранее.
«В Красноярском крае и в Иркутской области действительно высокий класс пожарной опасности — 4‑й и 5‑й, наивысший по шкале пожарной опасности по погодным условиям. Поэтому там ситуация с пожарами тяжёлая, в основном в Приангарье. Однако по сравнению с прошлым годом площадь возгораний ниже. И вообще, если сравнивать с ситуацией за последние 10–20 лет, весенняя часть пожароопасного сезона прошла довольно успешно: пожаров было значительно меньше среднего. Это связано с отказом от пожароопасных хозяйственных практик и запретом на выжигание сухой травы, который был введён ещё в 2014 году. По сравнению со средними значениями за предыдущие 10–20 лет в этом году количество пожаров меньше», — рассказал он.
Также Ярошенко раскрыл, какие еще регионы, кроме упомянутых областей, в ходят в зону риска.
«Это Якутия, юг Западной Сибири, Томская область — прежде всего. Это частично Европейский Север, то есть Коми, Архангельская область. Но сейчас самая тяжёлая ситуация в крупных таёжных зонах», — уточнил он.
При этом собеседник НСН указал, что людей и техники не хватает для борьбы с пожарами в тех местах, где присвоен 4-й и 5-й класс опасности.
«Средств не хватает, потому что существующая система финансирования переданных регионам полномочий по борьбе с лесными пожарами рассчитана на средний уровень пожарной опасности. Так устроен нынешний Лесной кодекс. Поэтому, если где‑то долго держится высокий уровень пожарной опасности — 4‑й, 5‑й класс — на крупной части территории региона, то сил автоматически начинает не хватать», — подытожил он.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН призвал россиян в лесу «быть как дома», то есть не бросать окурки под ноги и тщательно тушить костры после использования, а в случае нарушения гражданами правил пожарной безопасности им грозят многотысячные штрафы.
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