В Москве почтили память погибшего от удара БПЛА корреспондента Никиты Цицаги
Панихида по корреспонденту Никите Цицаги, погибшему в зоне СВО при атаке украинского БПЛА, прошла на Хованском кладбище Москвы. Об этом сообщает редакция NEWS.ru, в которой он работал: 16 июня исполнилось ровно два года со дня его трагической гибели.
Отпевание провел игумен Лука, который отметил неравнодушие и чуткость погибшего журналиста. По словам священника, корреспондент сумел разглядеть в человеческом горе и несправедливости тлеющую любовь, а также увидел, как люди в совершенно страшных условиях сохраняют это чувство к ближним и животным.
Никита Цицаги погиб по пути к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольское Волновахского района Донецкой народной республики, куда направлялся для съемок репортажа о жизни монахов. Журналист работал в зоне боевых действий с 2022 года и погиб в возрасте 29 лет.
За время работы корреспондент подготовил материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнослужителях — он также освещал атаки Вооруженных сил Украины на Донецк, Белгород и Москву.
Ранее в Комитете защиты журналистов сообщили, что почти 130 представителей СМИ погибли в мире в 2025 году – это самый высокий показатель с 1992 года, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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