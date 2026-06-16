В Москве почтили память погибшего от удара БПЛА корреспондента Никиты Цицаги

Панихида по корреспонденту Никите Цицаги, погибшему в зоне СВО при атаке украинского БПЛА, прошла на Хованском кладбище Москвы. Об этом сообщает редакция NEWS.ru, в которой он работал: 16 июня исполнилось ровно два года со дня его трагической гибели.

Отпевание провел игумен Лука, который отметил неравнодушие и чуткость погибшего журналиста. По словам священника, корреспондент сумел разглядеть в человеческом горе и несправедливости тлеющую любовь, а также увидел, как люди в совершенно страшных условиях сохраняют это чувство к ближним и животным.

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Никита Цицаги погиб по пути к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольское Волновахского района Донецкой народной республики, куда направлялся для съемок репортажа о жизни монахов. Журналист работал в зоне боевых действий с 2022 года и погиб в возрасте 29 лет.

За время работы корреспондент подготовил материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнослужителях — он также освещал атаки Вооруженных сил Украины на Донецк, Белгород и Москву.

Ранее в Комитете защиты журналистов сообщили, что почти 130 представителей СМИ погибли в мире в 2025 году – это самый высокий показатель с 1992 года, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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