В Москве почтили память погибшего от удара БПЛА корреспондента Никиты Цицаги

Панихида по корреспонденту Никите Цицаги, погибшему в зоне СВО при атаке украинского БПЛА, прошла на Хованском кладбище Москвы. Об этом сообщает редакция NEWS.ru, в которой он работал: 16 июня исполнилось ровно два года со дня его трагической гибели.

Отпевание провел игумен Лука, который отметил неравнодушие и чуткость погибшего журналиста. По словам священника, корреспондент сумел разглядеть в человеческом горе и несправедливости тлеющую любовь, а также увидел, как люди в совершенно страшных условиях сохраняют это чувство к ближним и животным.