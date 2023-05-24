Зеленский побывал на позициях ВСУ под Угледаром
24 мая 202300:26
Украинский лидер Владимир Зеленский после возвращения с саммита G7 направился на позиции Вооруженных сил под Угледаром, сообщает «РЕН ТВ».
Как считают эксперты, этот населенный пункт рассматривается как возможное направление контрнаступления Киева. Глава государства заявил о создании нового корпуса морской пехоты. Не исключено, что Украина заручилась поддержкой Запада в подготовке морской диверсии против Крыма.
Ранее СМИ назвали потери ВСУ самым страшным секретом Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru