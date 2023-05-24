Зеленский побывал на позициях ВСУ под Угледаром

Украинский лидер Владимир Зеленский после возвращения с саммита G7 направился на позиции Вооруженных сил под Угледаром, сообщает «РЕН ТВ».

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Как считают эксперты, этот населенный пункт рассматривается как возможное направление контрнаступления Киева. Глава государства заявил о создании нового корпуса морской пехоты. Не исключено, что Украина заручилась поддержкой Запада в подготовке морской диверсии против Крыма.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ самым страшным секретом Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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