СМИ: под Артемовском убит командир отделения личного спецназа Зеленского
В боях под Артемовском (Бахмут) ликвидирован командир отделения личного спецназа президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации издания, погибшего зовут Ростислав Карий. Он участвовал в операции в Донбассе, воевал в Буче и Ирпене.
Обстоятельства гибели командира отделения элитного спецназа уточняются.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном освобождении Артемовска. По данным СМИ, украинские военные обстреливают город и пытаются сбить российский флаг с одной из многоэтажек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru