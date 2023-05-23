СМИ: под Артемовском убит командир отделения личного спецназа Зеленского

В боях под Артемовском (Бахмут) ликвидирован командир отделения личного спецназа президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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По информации издания, погибшего зовут Ростислав Карий. Он участвовал в операции в Донбассе, воевал в Буче и Ирпене.

Обстоятельства гибели командира отделения элитного спецназа уточняются.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном освобождении Артемовска. По данным СМИ, украинские военные обстреливают город и пытаются сбить российский флаг с одной из многоэтажек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийВСУ

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