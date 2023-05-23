СМИ: под Артемовском убит командир отделения личного спецназа Зеленского

По информации издания, погибшего зовут Ростислав Карий. Он участвовал в операции в Донбассе, воевал в Буче и Ирпене.

Обстоятельства гибели командира отделения элитного спецназа уточняются.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном освобождении Артемовска. По данным СМИ, украинские военные обстреливают город и пытаются сбить российский флаг с одной из многоэтажек, передает «Радиоточка НСН».

