Издание называет это «самым страшным секретом» главы государства. Отмечается, что власти Украины недовольны обращениями французских инструкторов, обучавших солдат украинских Вооруженных сил, с вопросами о потерях. От 40 до 60 процентов обучавшихся во Франции военных не выходят на связь. Не исключено, что они уже погибли на поле боя.

По данным французских военных, у РФ в три раза больше артиллерийского оружия, чем у Украины, не говоря уже о личном составе.

Ранее в США заявили, что не могут восполнить потери ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

