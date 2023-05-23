СМИ назвали потери ВСУ самым страшным секретом Зеленского
Число погибших украинских военных представляет собой нежелательную информацию для президента Владимира Зеленского, сообщает Valeurs Actuelles.
Издание называет это «самым страшным секретом» главы государства. Отмечается, что власти Украины недовольны обращениями французских инструкторов, обучавших солдат украинских Вооруженных сил, с вопросами о потерях. От 40 до 60 процентов обучавшихся во Франции военных не выходят на связь. Не исключено, что они уже погибли на поле боя.
По данным французских военных, у РФ в три раза больше артиллерийского оружия, чем у Украины, не говоря уже о личном составе.
Ранее в США заявили, что не могут восполнить потери ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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