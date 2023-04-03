Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский планирует прибыть в Польшу с официальным визитом 5 апреля. Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, визит пройдет по приглашению президента Польши Анджея Дуды, в первую очередь Зеленский встретится с польским коллегой.

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27 марта Зеленский посетил Запорожскую область. Он побывал на передовых позициях ВСУ. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов визит Зеленского назвал «самозванщиной» и «самопиаром на смертях украинцев».

23 марта в Брюсселе прошел саммит ЕС, который был посвящен «ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам», в частности, событиям на Украине. В начале встречи, как и анонсировалось, Зеленский присоединился к европейским лидерам в режиме видеоконференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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