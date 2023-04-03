Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля
Президент Украины Владимир Зеленский планирует прибыть в Польшу с официальным визитом 5 апреля. Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, визит пройдет по приглашению президента Польши Анджея Дуды, в первую очередь Зеленский встретится с польским коллегой.
27 марта Зеленский посетил Запорожскую область. Он побывал на передовых позициях ВСУ. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов визит Зеленского назвал «самозванщиной» и «самопиаром на смертях украинцев».
23 марта в Брюсселе прошел саммит ЕС, который был посвящен «ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам», в частности, событиям на Украине. В начале встречи, как и анонсировалось, Зеленский присоединился к европейским лидерам в режиме видеоконференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск
- «Вместе на Варшаву поедем»: Пригожин рассказал о встрече с Зеленским в Артемовске
- В Госдуму внесут законопроект о наказании за русофобию
- Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля
- Украинский генерал заявил о неспособности НАТО произвести достаточно боеприпасов для ВСУ
- Президент Казахстана назначил нового главу МИД республики
- Южная Корея, США и Япония проведут совместные учения ВМС
- СМИ: Костомаров в стабильном состоянии, но остается в реанимации
- Профессор Галеотти: Киеву нужно опасаться скрытого потенциала России
- «НАШЕ Радио» объявляет Всероссийский конкурс «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru