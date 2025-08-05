Россиян предупредили о штрафе за шум от бытовой техники ночью

Речь идет, например, о работающей бытовой технике, такой как стиральная машина. К такому шуму также относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор,

Шумным соседям придётся заплатить от 500 до 1 тыс. рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за громкую музыку в автомобиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

