Россиян предупредили о штрафе за шум от бытовой техники ночью
5 августа 202505:17
В России жителям многоквартирных домов может грозить штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время, сообщает РИА Новости.
Речь идет, например, о работающей бытовой технике, такой как стиральная машина. К такому шуму также относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор,
Шумным соседям придётся заплатить от 500 до 1 тыс. рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тыс. рублей.
Ранее россиян предупредили о штрафах за громкую музыку в автомобиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru