Более 1,5 млн россиян установили приложение для отслеживания беспилотников

Запуск программы состоялся в августе 2023 года. Чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края.

«Радар. НФ» позволяет отправлять сигналы в соответствующие органы, даже если у пользователя нет доступа к интернету. Сигнал передается по SMS. Также можно просматривать разделы гражданской обороны в офлайн-режиме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал оправданными отключения интернета в регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

