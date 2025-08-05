Более 1,5 млн россиян установили приложение для отслеживания беспилотников

Российское приложение для смартфонов «Радар.НФ» для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты или диверсионные группы Народного фронта скачали более 1,5 млн человек, сообщает ТАСС.

Дронов станет больше? ВСУ ставят ретрансляторы для увеличения дальности атак БПЛА

Запуск программы состоялся в августе 2023 года. Чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края.

«Радар. НФ» позволяет отправлять сигналы в соответствующие органы, даже если у пользователя нет доступа к интернету. Сигнал передается по SMS. Также можно просматривать разделы гражданской обороны в офлайн-режиме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал оправданными отключения интернета в регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры