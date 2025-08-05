СМИ: В России могут исчезнуть около 130 малых городов
В России могут исчезнуть 129 малых городов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНхиГС.
Сегодня в малых городах проживает 3,4 млн человек. За 10 лет численность населения в них сократилась на 314 тыс. Основная причина, по которой исчезают малые города — это сокращение населения, снижение занятости и уменьшение количества представителей малого и среднего бизнеса.
Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, периферийные города депрессивных регионов.
Эти процессы не всегда необратимы. По словам экспертов, в случае появления новых экономических стимулов — например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, проектов в сфере туризма или возрождения локального производства — малый город может вернуть утраченные функции.
Малым городам сегодня нужна более проработанная федеральная поддержка, так как практически везде наблюдается отток населения, люди жалуются на условия жизни и бедность, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru