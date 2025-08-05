Производители молока пожаловались на сокращение господдержки
Крупные российские производители молока прогнозируют серьезные риски для отрасли, сообщают «Известия».
Они предупредили о падении рентабельности производства в стране на 15–20% в случае сокращения господдержки. Ситуация может коснуться конечного потребителя.
Дело в том, что Минсельхоз разработал новые правила предоставления помощи, средства будут перераспределены на другие виды помощи аграриям, в том числе на племенные центры и развитие новых инвестиционных проектов. В министерстве указали, что молочная отрасль остается одной из самых поддерживаемых в агропромышленном комплексе РФ и набор мер для производителей довольно широк.
Ранее Россельхознадзор назвал сливочное масло лидером по подделке среди молочных товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru