СМИ: ВСУ вербуют наемников за $2,3 тыс. в месяц

Около 2,3 тыс. долларов США в месяц готовы предложить Вооруженные силы Украины иностранным наемникам за участие в боевых действиях, сообщают «Известия».

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Еще 1,6 тыс. долларов наемники получат за участие в боях на протяжении 30 дней. Из-за острой нехватки личного состава людей набирают в 12 бригад, четыре батальона, один полк и четыре интернациональных легиона. Кроме больших сумм, которые на деле нередко не доходят до наемников, им также обещают возможность в будущем получить гражданство Украины.

Что касается оплаты, то она приходит наемникам на карты украинских банков. В момент обучения бойцам обещают $490. После полноценного выхода на службу за работу вне зоны боевых действий наемникам могут заплатить $715, в то время как за непосредственное участие в них — $2,3 тыс.

Ранее СК РФ установил более 3,5 тысячи наемников на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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