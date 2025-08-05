Еще 1,6 тыс. долларов наемники получат за участие в боях на протяжении 30 дней. Из-за острой нехватки личного состава людей набирают в 12 бригад, четыре батальона, один полк и четыре интернациональных легиона. Кроме больших сумм, которые на деле нередко не доходят до наемников, им также обещают возможность в будущем получить гражданство Украины.

Что касается оплаты, то она приходит наемникам на карты украинских банков. В момент обучения бойцам обещают $490. После полноценного выхода на службу за работу вне зоны боевых действий наемникам могут заплатить $715, в то время как за непосредственное участие в них — $2,3 тыс.

Ранее СК РФ установил более 3,5 тысячи наемников на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

