Tesla намерена заплатить Маску $30 млрд
Компания Tesla назначила своему основателю и генеральному директору Илону Маску вознаграждение, сообщает «Коммерсант».
Одобрена передача миллиардеру 96 млн акций стоимостью более $29 млрд. В письме к акционерам компания объяснила это стремлением к тому, чтобы «энергия Илона была сфокусирована на Tesla». Также отмечается, что бизнесмен «не получал значимых вознаграждений в последние восемь лет».
Маск — крупнейший индивидуальный акционер Tesla с долей в 13%. С начала года акции Tesla упали на 25%. Это связано как с политической деятельностью и высказываниями бизнесмена, так и с усилением конкуренции с китайскими производителями.
Ранее Маск заявил, что Samsung будет производить для Tesla чипы нового поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru