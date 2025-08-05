Tesla намерена заплатить Маску $30 млрд

Компания Tesla назначила своему основателю и генеральному директору Илону Маску вознаграждение, сообщает «Коммерсант».

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Одобрена передача миллиардеру 96 млн акций стоимостью более $29 млрд. В письме к акционерам компания объяснила это стремлением к тому, чтобы «энергия Илона была сфокусирована на Tesla». Также отмечается, что бизнесмен «не получал значимых вознаграждений в последние восемь лет».

Маск — крупнейший индивидуальный акционер Tesla с долей в 13%. С начала года акции Tesla упали на 25%. Это связано как с политической деятельностью и высказываниями бизнесмена, так и с усилением конкуренции с китайскими производителями.

Ранее Маск заявил, что Samsung будет производить для Tesla чипы нового поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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