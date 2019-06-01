Зеленский ответил на петицию за его отставку
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, сообщает ТАСС. Он заявил, что не видит оснований для сложения полномочий.
Глава государства пояснил, что в конституции прописаны основания для такого шага, а именно: отставка, невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья, импичмент и смерть.
«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — отметил Зеленский.
Он предложил авторам петиции обратиться к Верховной раде с требованием скорейшего голосования за законопроект об импичменте, внесённый им на рассмотрение, отмечает RT.
Напомним, петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского была опубликована 22 мая, через два дня после инаугурации новоизбранного лидера. В ней говорится о том, что голосование за политика было протестным, а реальной поддержки у Зеленского не имеется, отмечают Argumenti.ru. Обращение сразу набрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей, а к сегодняшнему дню — более 60 тысяч, пишут «Дни.ру».
Ранее в эфире НСН председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко рассказал, кто стоит за петицией против Зеленского, и почему сдвинуть его с поста таким образом не получится.
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