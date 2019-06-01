Зеленский ответил на петицию за его отставку

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, сообщает ТАСС. Он заявил, что не видит оснований для сложения полномочий.

Глава государства пояснил, что в конституции прописаны основания для такого шага, а именно: отставка, невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья, импичмент и смерть.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — отметил Зеленский.

Он предложил авторам петиции обратиться к Верховной раде с требованием скорейшего голосования за законопроект об импичменте, внесённый им на рассмотрение, отмечает RT.