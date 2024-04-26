СМИ: В Пентагоне заявили о провале своего оружия на Украине

По данным издания, речь может идти об «умных» бомбах GLSDB.

Замминистра заявил, что поставленные Киеву боеприпасы класса «воздух-земля», переделанные для наземного запуска, отрицательно зарекомендовал себя из-за работы российской РЭБ, из-за чего украинские военные отказались от их использования. При этом конкретное название боеприпаса чиновник не назвал. Однако GLSDB является единственной системой вооружения, которую Украина получила из США и которая соответствует полному описанию от Лапланта.

Издание отмечает, что речь могла идти и о вооружении, про поставки которого публично не объявлялось.

США тайно передали ATACMS Украине в марте. Агентство утверждает, что Киев применил оружие на прошлой неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

