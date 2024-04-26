СМИ: В Пентагоне заявили о провале своего оружия на Украине
Заместитель главы Министерства обороны США Билл Лаплант признал провал поставленного на Украину оружия, сообщает The War Zone.
По данным издания, речь может идти об «умных» бомбах GLSDB.
Замминистра заявил, что поставленные Киеву боеприпасы класса «воздух-земля», переделанные для наземного запуска, отрицательно зарекомендовал себя из-за работы российской РЭБ, из-за чего украинские военные отказались от их использования. При этом конкретное название боеприпаса чиновник не назвал. Однако GLSDB является единственной системой вооружения, которую Украина получила из США и которая соответствует полному описанию от Лапланта.
Издание отмечает, что речь могла идти и о вооружении, про поставки которого публично не объявлялось.
США тайно передали ATACMS Украине в марте. Агентство утверждает, что Киев применил оружие на прошлой неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru