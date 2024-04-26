Пушилин уволил замруководителя своей администрации

Александра Костомарова лишился своей должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.

Он покинет свой пост с 27 апреля 2024 года. О причинах отстранения от должности в документе не сообщается.

Костомаров родился в 1977 году в Челябинске. Его назначили первым заместителем главы ДНР в июне 2022 года. До этого он был вице-губернатором Липецкой области.

