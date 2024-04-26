Пушилин уволил замруководителя своей администрации
26 апреля 202405:17
Александра Костомарова лишился своей должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.
Он покинет свой пост с 27 апреля 2024 года. О причинах отстранения от должности в документе не сообщается.
Костомаров родился в 1977 году в Челябинске. Его назначили первым заместителем главы ДНР в июне 2022 года. До этого он был вице-губернатором Липецкой области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru