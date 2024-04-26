Пентагон не стал конкретизировать поставки Украине ракет ATACMS
Министерство обороны США отказалось конкретизировать, какие модификации ракет ATACMS передаются Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.
«К сожалению, по соображениям оперативной безопасности мы не имеем возможности подтвердить модель, тип, количество или сроки поставок», — заявили в военном ведомстве.
По данным американских СМИ, Украина теперь получает ATACMS дальностью свыше 300 километров, тогда как раньше речь шла о дальности в 160 километров.
Ранее в Пентагоне допустили, что Украина атакует Крым ракетами ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru