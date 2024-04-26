Пентагон не стал конкретизировать поставки Украине ракет ATACMS

Министерство обороны США отказалось конкретизировать, какие модификации ракет ATACMS передаются Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

Белый дом: США продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS

«К сожалению, по соображениям оперативной безопасности мы не имеем возможности подтвердить модель, тип, количество или сроки поставок», — заявили в военном ведомстве.

По данным американских СМИ, Украина теперь получает ATACMS дальностью свыше 300 километров, тогда как раньше речь шла о дальности в 160 километров.

Ранее в Пентагоне допустили, что Украина атакует Крым ракетами ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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