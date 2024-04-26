СМИ: По делу замглавы Минобороны Иванова провели обыски

В настоящее время они идут по нескольким адресам.

Они осуществляются в нескольких регионах. В них принимают участие сотрудники ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источник. Обыски проходят в Ставропольском и Краснодарском краях.

Ранее Следственный комитет России заявил о задержании замминистра обороны России Иванов по подозрению в получении взятки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

