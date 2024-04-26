СМИ: По делу замглавы Минобороны Иванова провели обыски
26 апреля 202404:01
По делу заместителя министра обороны России Тимура Иванова продолжаются обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
В настоящее время они идут по нескольким адресам.
Они осуществляются в нескольких регионах. В них принимают участие сотрудники ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источник. Обыски проходят в Ставропольском и Краснодарском краях.
Ранее Следственный комитет России заявил о задержании замминистра обороны России Иванов по подозрению в получении взятки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru