СМИ: По делу замглавы Минобороны Иванова провели обыски

По делу заместителя министра обороны России Тимура Иванова продолжаются обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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В настоящее время они идут по нескольким адресам.

Они осуществляются в нескольких регионах. В них принимают участие сотрудники ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источник. Обыски проходят в Ставропольском и Краснодарском краях.

Ранее Следственный комитет России заявил о задержании замминистра обороны России Иванов по подозрению в получении взятки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ВзяткиМинобороны РФ

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