В Казахстане задержан пилот в состоянии наркотического опьянения
Второго пилота авиаперевозчика Air Astana, который находился в состоянии наркотического опьянения, задержали в зоне вылета внутренних рейсов международного аэропорта Алма-Аты, сообщает издание CMN܂kz.
31-летний мужчина заявил, что находится под действием наркотиков. Его слова подтвердило медицинское освидетельствование. Речь идет о психостимуляторах, а именно метаболитов мефедрона.
По словам пилота, он собирался лететь в Актау на встречу со школьниками, которые хотят стать летчиками. Его отстранили от работы и завели дело.
Ранее два самолета Utair едва не столкнулись на посадочной полосе во «Внуково», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане задержан пилот в состоянии наркотического опьянения
- СМИ: Верховный суд США не готов дать иммунитет Трампу
- Песков: Буферная зона будет расширена из-за передачи новых ракет Киеву
- Госдеп: США продолжают оценивать возможности использовать активы РФ с G7
- Количество пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех
- В США заявили, что выделенного $61 млрд на военную поддержку Украины не хватит надолго
- Пентагон: Военнослужащие США на Украине не намерены участвовать в боях
- США начнут поставки оружия ВСУ в ближайшие дни
- В Дагестане ученица третьего класса «заминировала» несколько школ
- В Раде предложили проживающим за границей украинцам сдать паспорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru