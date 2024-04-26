В Казахстане задержан пилот в состоянии наркотического опьянения

Второго пилота авиаперевозчика Air Astana, который находился в состоянии наркотического опьянения, задержали в зоне вылета внутренних рейсов международного аэропорта Алма-Аты, сообщает издание CMN܂kz.

31-летний мужчина заявил, что находится под действием наркотиков. Его слова подтвердило медицинское освидетельствование. Речь идет о психостимуляторах, а именно метаболитов мефедрона.

По словам пилота, он собирался лететь в Актау на встречу со школьниками, которые хотят стать летчиками. Его отстранили от работы и завели дело.

Ранее два самолета Utair едва не столкнулись на посадочной полосе во «Внуково», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

