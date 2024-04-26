СМИ: Российского туриста обнаружили мертвым в гостинице в Аланье
26 апреля 202405:31
В гостинице в городе Аланья в Турции нашли мертвым российского туриста, сообщает TGRT Haber.
По данным телеканала, 61-летний Дмитрий Цыганов сидел неподвижно в беседке. Сотрудники отеля вызвали правоохранительные органы и медиков, которые констатировали, что россиянин умер.
Тело доставили для вскрытия в морг. Что стало причиной смерти – не сообщается.
Ранее россиянин умер на отдыхе в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru