СМИ: Российского туриста обнаружили мертвым в гостинице в Аланье

В гостинице в городе Аланья в Турции нашли мертвым российского туриста, сообщает TGRT Haber.

По данным телеканала, 61-летний Дмитрий Цыганов сидел неподвижно в беседке. Сотрудники отеля вызвали правоохранительные органы и медиков, которые констатировали, что россиянин умер.

Тело доставили для вскрытия в морг. Что стало причиной смерти – не сообщается.

Ранее россиянин умер на отдыхе в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ТуризмТурция

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