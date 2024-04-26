В МАГАТЭ заявили об угрозе безопасности ЗАЭС из-за атак ВСУ

На Запорожской атомной электростанции в последнее время не регистрировались новые атаки беспилотных летательных аппаратов, однако ситуация остается непредсказуемой, сообщается на сайте МАГАТЭ.

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Отмечается, что агентство не получало сообщений о новых атаках беспилотников Вооруженных сил Украины после недавнего инцидента.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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