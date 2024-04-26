В МАГАТЭ заявили об угрозе безопасности ЗАЭС из-за атак ВСУ
26 апреля 202405:01
На Запорожской атомной электростанции в последнее время не регистрировались новые атаки беспилотных летательных аппаратов, однако ситуация остается непредсказуемой, сообщается на сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что агентство не получало сообщений о новых атаках беспилотников Вооруженных сил Украины после недавнего инцидента.
Ранее украинский беспилотник попытался атаковать Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru