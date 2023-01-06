На Украине сочли «несерьезным» предложение о временном прекращении огня

Кремль: Путин поручил ввести с полудня 6 января до полуночи 7 января режим прекращения огня на Украине Москва и Минск планируют провести совместные лётно-тактические учения в Белоруссии СМИ: более 20 человек пострадали из-за пожара в жилом девятиэтажном доме в Чебоксарах СМИ: пассажирский Boeing 737, следовавший из Москвы в Челябинск, сел в Уфе Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно