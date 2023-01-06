На Украине сочли «несерьезным» предложение о временном прекращении огня

Украинские власти не воспринимают всерьез предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне спецоперации на рождественские праздники, сообщил в Twitter глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам министра, украинский лидер Владимир Зеленский «предложил четкую формулу мира из десяти шагов».

«Их нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез», — заявил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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