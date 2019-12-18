Зеленский осудил беспорядки у здания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский высказал осуждение беспорядкам, которые прошли во вторник около здания Верховной рады, но при этом отметил, что услышал их требования к земельной реформе в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Как передает агентство, Зеленский подчеркнул,что уже несколько месяцев слушает мнения по данным законопроектам, однако на митинге "звучат не голоса фермеров, а политические лозунги". В своем официальном канале в Telegram президент Украины отметил, что из-за подобных действий страдают и протестующие, и полиция.
Аграрный комитет Рады рассматривал поправки, которые разрешают свободный оборот сельскохояйственной земли. Но уже с утра 17 декабря возле здания Рады собрались протестующие. По словам советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, в результате столкновений пострадало 17 полицейских. 26 митингующих были задержаны, но вскоре выпущены.
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