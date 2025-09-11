Психологов обвинили в росте числа психических расстройств среди россиян
Сегодня ключевой задачей становится прибыль психологов, людям давят на боли, на их уязвимости, заявила НСН Валерия Амелина-Прилепская.
Сегодня у 40% граждан наблюдаются признаки депрессии, заявила клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская в пресс-центре НСН.
«Если говорить про Россию, у нас у 40% граждан наблюдаются признаки депрессии. К сожалению, извращение психологии является одной из причин роста числа психических расстройств. Ключевой задачей становится прибыль психологов, людям давят на боли, на их уязвимости. Очень много внушений на рынке, публичные разборы и так далее. Люди часто «хватают» не свои проблемы даже. Плюс трансляция успешного успеха, люди думают, что с ними что-то не так. Из каждого утюга об этом кричат»,- рассказала она.
Свыше миллиарда человек в мире страдают психическими расстройствами. Такие данные привела по итогам специального исследования Всемирная организация здравоохранения. Чаще всего у людей встречаются тревожные расстройства и депрессия. Проблемы с психическим здоровьем уступают только неврологическим патологиям, являясь одной из главных причин инвалидности в мире. Подобные расстройства не имеют географических, возрастных или социально-экономических границ и повсеместно встречаются во всех государствах и среди всех слоев общества. Значительные расходы на борьбу с ментальными нарушениями становятся серьезной статьей расходов как для семейного кошелька, так для бюджетов разных стран.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru