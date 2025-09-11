Путин назначил посла России в Южном Судане
Новым послом России в Южном Судане стал Александр Космодемьянский. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Южный Судан», - говорится в указе.
Другим документом российский лидер освободил от обязанностей по совместительству в Южном Судане посла РФ в Уганде Владлена Семиволоса.
В январе в МИД России анонсировали открытие посольств страны в Южном Судане, а также в Нигере и Сьерра-Леоне, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач: Родители снимают с себя ответственность, когда приводят ребенка к психологу
- Почему психические расстройства обострятся с приходом дождей
- Глава Совета отцов призвал запретить аниме в России
- Предварительный сговор: Почему Нетаньяху ничего не будет за удар по Катару
- Врач Кондрахин объяснил смерти детей в школах в начале учебного года
- Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта
- Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября
- Когда прием нейролептиков может привести к летальному исходу
- Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России
- Стали смелее: Почему в России резко выросли продажи антидепрессантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru