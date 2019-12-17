В Киеве начались беспорядки с участием националистов. Видео
Акции против принятия закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения в Киеве переросли в стычки с полицией. В потасовках у здания Верховной рады участвуют в основном представители националистических движений.
Полиция применила против буйных демонстрантов слезоточивый газ, в свою очередь радикалы применяют для нападения подручные средства. Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения, они отправлены в больницу, передает RT.
По предварительной информации, поводом для активизации радикалов стала попытка полиции убрать палатки. Перед участниками митинга выступила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она предупредила власти, что, если законопроект о продаже земли будет принят, с нового года акции протеста охватят всю Украину, отмечает РИА ФАН. В сеи появляются видео беспорядков.
К обеду ряды участников протестов у Рады поредели. Однако националисты-радикалы решили закрепиться на месте, они разбивают палатки, разбивают асфальт на куски и заявляют, что намерены остаться там на ночь, сообщает «Свободная пресса».
Сегодня началась последняя пленарная неделя Верховной Рады Украины в текущем году в ходе которой депутаты должны рассмотреть законопроект о либерализации рынка сельхозземель.
Это одно из требований западных кредиторов незалежной. Против, помимо националистов, выступают фермеры и ряд политиков.
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