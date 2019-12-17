В Киеве начались беспорядки с участием националистов. Видео

Акции против принятия закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения в Киеве переросли в стычки с полицией. В потасовках у здания Верховной рады участвуют в основном представители националистических движений.

Полиция применила против буйных демонстрантов слезоточивый газ, в свою очередь радикалы применяют для нападения подручные средства. Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения, они отправлены в больницу, передает RT.