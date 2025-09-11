«Л’Ореаль» хочет взыскать с таможенного управления 896 млн рублей

Столичный Арбитражный суд зарегистрировал заявление АО «Л'Ореаль» - дочерней компании французского бренда L’Oreal - к Центральному таможенному управлению с требованием почти 896 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 8 сентября и пока не принят к рассмотрению.

Подробности заявленных требований не приводятся, однако отмечается, что иск связан с административными правоотношениями.

L’Oreal в 2022 году закрыла магазины в России, однако сохраняет присутствие на российском рынке. Часть производства бренда локализована в Калужской области, ряд товаров поставляют из Франции, Италии, Германии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Судкомпания

