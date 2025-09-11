«Л’Ореаль» хочет взыскать с таможенного управления 896 млн рублей
Столичный Арбитражный суд зарегистрировал заявление АО «Л'Ореаль» - дочерней компании французского бренда L’Oreal - к Центральному таможенному управлению с требованием почти 896 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 8 сентября и пока не принят к рассмотрению.
Подробности заявленных требований не приводятся, однако отмечается, что иск связан с административными правоотношениями.
L’Oreal в 2022 году закрыла магазины в России, однако сохраняет присутствие на российском рынке. Часть производства бренда локализована в Калужской области, ряд товаров поставляют из Франции, Италии, Германии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации с дронами в Польше
- Книга, бренд и Калкин: От новых «Голодных игр» ждут миллиардные сборы в России
- Президент Финляндии прибыл с визитом на Украину
- «Л’Ореаль» хочет взыскать с таможенного управления 896 млн рублей
- Депутат назвал сумму, во сколько России обходится лечение мигрантов
- Глава ЕМГ утверждает, что цифра не конкурент радио
- Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля
- В День города Музей Победы пригласит на ретровыходные
- Смех и грех: Призывы ЕС отказаться от нефти и газа из России назвали безумием
- Победу над пиратским видеоконтентом в России опровергли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru