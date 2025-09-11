Шестая часть франшизы «Голодные игры» способна заработать в России более миллиарда рублей, при этом рекламная кампания картины не будет строиться вокруг актера Кирана Калкина, получившего в этом году «Оскар», заявила в интервью НСН президент компании Arna Media Надежда Мотина.

Ранее стало известно, что в ноябре 2026 года в России покажут фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы», к съемкам которого студия Lionsgate приступила в июле 2025 года. Правообладателям картины является Arna Media, прокатчиком - «Атмосфера Кино». Мотина оценила кассовый потенциал в России фильма, основанного на новом романе Сьюзен Коллинз.