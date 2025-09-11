Книга, бренд и Калкин: От новых «Голодных игр» ждут миллиардные сборы в России
Российская аудитория фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» может составить более 2,5 миллионов зрителей, сказала в эфире НСН Надежда Мотина.
Шестая часть франшизы «Голодные игры» способна заработать в России более миллиарда рублей, при этом рекламная кампания картины не будет строиться вокруг актера Кирана Калкина, получившего в этом году «Оскар», заявила в интервью НСН президент компании Arna Media Надежда Мотина.
Ранее стало известно, что в ноябре 2026 года в России покажут фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы», к съемкам которого студия Lionsgate приступила в июле 2025 года. Правообладателям картины является Arna Media, прокатчиком - «Атмосфера Кино». Мотина оценила кассовый потенциал в России фильма, основанного на новом романе Сьюзен Коллинз.
«Фильмы франшизы собрали более 2 миллиардов рублей. Новая книга получила высокие отзывы и стала очень популярной. Бюджет фильма "Голодные игры: Рассвет Жатвы" самый высокий среди всех проектов студии. Мы рассчитываем расширить аудиторию и привлечь более 2,5 миллионов зрителей. Это позволяет рассчитывать на бокс (кассовый сбор) 1,25 миллиарда. Это не первый релиз проекта студии Lionsgate в России. В этом году уже выходила "Балерина", осенью ждем "Иллюзию обмана – 3" и "Поймать монстра"», - отметила она.
В числе актеров, задействованных в картине, Киран Калкин, обошедший в этом году Юру Борисова в номинации премии Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. По словам Мотиной, брат звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина не будет главным рекламным магнитом новых «Голодных игр».
«Киран и Маколей все-таки не один человек, а братья. В рекламной кампании мы будем делать акцент на бренд, историю и актерский состав, который очень разнообразен. В проекте снимаются и Рэйф Файнс, и Гленн Клоуз, любимцы взрослой аудитории, обладатели кинонаград, а также Джесси Племонс, Маккенна Грейс, Эль Фаннинг, Майя Хоук, которые любимы молодежной аудиторией», - заключила собеседница НСН.
«Голодные игры» — американская медиафраншиза, которая считается самой крупной и прибыльной для студии Lionsgate. Первый фильм вышел в 2012 году, последний на сегодняшний день – в 2023-м, это приквел «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», заработавший в России около 20 млн рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
