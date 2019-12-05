Рынок земли ни при чём! В НАТО Украину не пускает Донбасс

Через полгода после открытия рынка земли Украины, государство вступит в НАТО. Такое предсказание в эфире телеканала NewsOne сделал экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН не согласился с бывшим парламентарием. Он рассказал, что НАТО не примет Украину в свои ряды пока ни будет решен вооруженный конфликт на востоке государства.

«Проблема земли это одно, а вступление в НАТО это другое. Соответственно и разные критерии. До тех пор пока у Украины есть конфликт на востоке, вряд ли НАТО будет стремиться открыть Украине двери для членства в НАТО. Поскольку любое вооруженное столкновение ставит НАТО перед сложным выбором – согласно Вашингтонскому договору статье 5, НАТО как орган коллективной безопасности должен будет втянуться в этот конфликт с Россией. Пока в планы НАТО не входит напрямую вступать в конфликт с Россией. Поэтому это скорее публицистическое преувеличение экс-депутата Верховной рады во время участия в ток-шоу или телевизионном эфире. Это пиарное заявление, рассчитанное на неискушенную аудиторию, а не на специалистов, которые понимают, что капитал [земля] это скорее явление интернациональное нежели национальное», - сказал политолог.

Также он уточнил, что срок в полгода, который называет Михаил Добкин, не может соответствовать действительности при любом развитии событий.