Рынок земли ни при чём! В НАТО Украину не пускает Донбасс
Директор Института глобальных стратегий в эфире НСН заявил, что Украине не стоит надеяться на перспективу вступления в НАТО в ближайшие полгода.
Через полгода после открытия рынка земли Украины, государство вступит в НАТО. Такое предсказание в эфире телеканала NewsOne сделал экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН не согласился с бывшим парламентарием. Он рассказал, что НАТО не примет Украину в свои ряды пока ни будет решен вооруженный конфликт на востоке государства.
«Проблема земли это одно, а вступление в НАТО это другое. Соответственно и разные критерии. До тех пор пока у Украины есть конфликт на востоке, вряд ли НАТО будет стремиться открыть Украине двери для членства в НАТО. Поскольку любое вооруженное столкновение ставит НАТО перед сложным выбором – согласно Вашингтонскому договору статье 5, НАТО как орган коллективной безопасности должен будет втянуться в этот конфликт с Россией. Пока в планы НАТО не входит напрямую вступать в конфликт с Россией. Поэтому это скорее публицистическое преувеличение экс-депутата Верховной рады во время участия в ток-шоу или телевизионном эфире. Это пиарное заявление, рассчитанное на неискушенную аудиторию, а не на специалистов, которые понимают, что капитал [земля] это скорее явление интернациональное нежели национальное», - сказал политолог.
Также он уточнил, что срок в полгода, который называет Михаил Добкин, не может соответствовать действительности при любом развитии событий.
«Никто пока не собирается принимать Украину в НАТО. У Украины даже нет плана (Membership Action Plan - МАР), такого предварительного этапа - плана по членству в НАТО. Опыт показывает, что страна, которая получает МАР, еще какое-то время должна реализовать этот план, чтобы претендовать на членство. Если даже допустить, что откроется какая-то перспектива вступления Украины в НАТО, то только через полгода, на следующем саммите НАТО, она сможет получить этот план, а затем лишь членство. Поэтому о таких сроках как полгода речи быть не может», - рассказал НСН Вадим Карасёв.
Напомним, в ноябре текущего года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о создании рынка земли. Мораторий на продажу земли иностранцам действует на Украине с 2001 года. Дробкин считает, что принятие закона необходимо отложить, что бы тщательнее проработать все аспекты совместно с экспертами. Он также добавил, что присутствие НАТО в государствах Прибалтики и Венгрии способствовало снижению в них промышленного производства и миграции населения.
Ранее НСН сообщала, что президент Украины подписал закон, реформирующий воинские звания в армии Украины по образцу стран НАТО. Согласно документу, в украинской армии отменяются звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Вместо них вводятся звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Помимо этого упраздняется название воинской части «полк». Его решено заменить на «бригаду».
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