В Белгородской области за три часа сбили 15 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 15 беспилотников ВСУ в Белгородской области за три часа. Об этом заявило Минобороны.

«В период с 8.00 мск до 11.00 мск... перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что над регионом сбили БПЛА самолетного типа.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ в Белгороде, в результате пострадал мирный житель. На фоне ударов в городе закрыли крупные торговые центры и перевели школы на дистанционный формат работы, напоминает РЕН ТВ.

