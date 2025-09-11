В Белгородской области за три часа сбили 15 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО ликвидировали 15 беспилотников ВСУ в Белгородской области за три часа. Об этом заявило Минобороны.
«В период с 8.00 мск до 11.00 мск... перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что над регионом сбили БПЛА самолетного типа.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ в Белгороде, в результате пострадал мирный житель. На фоне ударов в городе закрыли крупные торговые центры и перевели школы на дистанционный формат работы, напоминает РЕН ТВ.
