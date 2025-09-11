Президент Финляндии прибыл с визитом на Украину

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл на Украину. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Министр обороны Британии прибыл с необъявленным визитом на Украину

«Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита на Украину президента Финляндии», - отметил чиновник.

Ожидается, что в четверг Стубб встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят в том числе проекты безопасности, евроинтеграцию, гарантии безопасности для Киева и санкции в отношении России.

В конце августа Киев посетил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, напоминает РЕН ТВ.

