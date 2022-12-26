На Украине работают более 5,5 тысячи пунктов обогрева

На Украине открыли более 5,5 тысячи пунктов обогрева людей на случай отключения электричества и тепла, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

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«Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший "пункт несокрушимости"», – сообщил он. Ранее он заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины в настоящее время невозможно. Президент отметил, что провел совещание о стабилизации энергосистемы. Отмечается, что поставки электричества увеличиваются, но трудности все равно остаются.

Ранее британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки практически полностью обесточенной Украины, все они были сделаны с помощью спутников NASA Suomi и NOAA-20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

