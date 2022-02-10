Зеленский обвинил Россию в психологическом давлении на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил, что скопление войск России у границ оказывает психологическое давление со стороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

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«Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков — риски есть и не заканчиваются с 2014 года», - сказал Зеленский.

Во время встречи Зеленский отметил, что в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы работе бизнеса. Также Зеленский подчеркнул, что государство делает все, чтобы иметь возможность отреагировать на любое развитие событий.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом». По его словам, на Украине говорят о «вторжении» России для разжигания обстановки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийРоссияУкраина
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