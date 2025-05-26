Собянин: Силы ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники
26 мая 202505:01
Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее в Минобороны заявили, что над пятью регионами России сбит 51 украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru