Собянин: Силы ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники

Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

Над территорией России сбили 112 украинских беспилотников

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны заявили, что над пятью регионами России сбит 51 украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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