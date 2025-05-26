СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты

Перечень составило издание Hill.

В него попал старший сын действующего президента Трамп-младший. В статье говорится, что на прошлой неделе он намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома. Также большие шансы имеет вице-президент Джей Ди Вэнс. Среди других кандидатов – глава Госдепа США Марко Рубио и другие.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что подумает над возможным переизбранием в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

