СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты

Стал известен список из семи возможных претендентов на роль преемника Дональда Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году.

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Перечень составило издание Hill.

В него попал старший сын действующего президента Трамп-младший. В статье говорится, что на прошлой неделе он намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома. Также большие шансы имеет вице-президент Джей Ди Вэнс. Среди других кандидатов – глава Госдепа США Марко Рубио и другие.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что подумает над возможным переизбранием в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Дональда Трампа-младшего в телеграме
ТЕГИ:Выборы Президента СШАТрамп

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