Путин: Бойцы рвутся в бой, но иногда их надо останавливать

По словам российского лидера, на одном из участков боевого соприкосновения участники СВО рвались выполнить боевую задачу, однако погодные и прочие условия не позволяли это сделать, иначе могли бы произойти большие потери. Путин отметил, что у бойцов произошла внутренняя трагедия.

Ранее президент сообщил, что ежедневно, как днем, так и ночью, получает информацию о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

