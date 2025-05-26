Путин: Бойцы рвутся в бой, но иногда их надо останавливать

Бойцы, которые принимают участие в специальной военной операции, рвутся в бой, но иногда их надо останавливать, чтобы уберечь их жизни, сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину глава государства Владимир Путин.

Путин: Основной целью ОПК РФ является обеспечение нужд армии для ведения СВО

По словам российского лидера, на одном из участков боевого соприкосновения участники СВО рвались выполнить боевую задачу, однако погодные и прочие условия не позволяли это сделать, иначе могли бы произойти большие потери. Путин отметил, что у бойцов произошла внутренняя трагедия.

Ранее президент сообщил, что ежедневно, как днем, так и ночью, получает информацию о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияПрезидент РФВладимир Путин

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