Путин: Бойцы рвутся в бой, но иногда их надо останавливать
Бойцы, которые принимают участие в специальной военной операции, рвутся в бой, но иногда их надо останавливать, чтобы уберечь их жизни, сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину глава государства Владимир Путин.
По словам российского лидера, на одном из участков боевого соприкосновения участники СВО рвались выполнить боевую задачу, однако погодные и прочие условия не позволяли это сделать, иначе могли бы произойти большие потери. Путин отметил, что у бойцов произошла внутренняя трагедия.
Ранее президент сообщил, что ежедневно, как днем, так и ночью, получает информацию о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru