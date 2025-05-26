СМИ: В Ленинградской области подожгли волонтерский штаб с помощью для участников СВО

В Ленинградской области подожгли волонтерский штаб с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции и жителей Курского приграничья, сообщают «Известия».

Здание выгорело. Внутри него находились маскировочные сети, медицинские препараты, одежда. Поджог совершил местный житель, который взломал дверь. Его удалось задержать.

Ранее стало известно, что в рамках акции «Москва помогает» собрано 4,8 миллиона гуманитарных товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПоджог

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