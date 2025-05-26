Госдума: С 1 июня увеличатся выплаты на детей при перерасчете пособий

По его словам, это произойдет в рамках механизма ежегодного перерасчета единого пособия в случае ухудшения финансового положения семьи. Такое пособие предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель. Размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять до 100% от действующего в регионе прожиточного минимума на ребёнка, указал парламентарий.

Изменения затронут, прежде всего тех, кому требуется продлить выплату, назначенную в прошлом году.

Ранее стало известно, что с 2026 года в РФ начнет действовать семейная налоговая выплата работающим родителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

