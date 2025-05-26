Госдума: С 1 июня увеличатся выплаты на детей при перерасчете пособий
Часть семей в России сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей с 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
По его словам, это произойдет в рамках механизма ежегодного перерасчета единого пособия в случае ухудшения финансового положения семьи. Такое пособие предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель. Размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять до 100% от действующего в регионе прожиточного минимума на ребёнка, указал парламентарий.
Изменения затронут, прежде всего тех, кому требуется продлить выплату, назначенную в прошлом году.
Ранее стало известно, что с 2026 года в РФ начнет действовать семейная налоговая выплата работающим родителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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