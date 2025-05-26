СМИ: В Киеве, Харькове и Одессе произошли взрывы

В Одессе, Харькове и Киеве произошли взрывы, сообщает украинское издание «Общественное».

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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога была объявлена в Киеве, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по заводу в Киеве, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыУкраина

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