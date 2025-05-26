СМИ: В Киеве, Харькове и Одессе произошли взрывы

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога была объявлена в Киеве, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по заводу в Киеве, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

