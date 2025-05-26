Глава ЕК рассказала о разговоре с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен заявила, что Запада в привычном понимании больше не существует

По ее словам, Евросоюзу для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Политик назвала разговор хорошим.

Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники Европейского союза хотят отставки «токсичной» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАДональд Трамп

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