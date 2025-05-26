Трамп: Высказывания Зеленского приводят к проблемам

Женщина погибла в Брянской области от ранений, полученных после атаки дронов ВСУ Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник, летевший на Москву Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в административном здании в Королеве Сокуров: рамки цензуры существенно ограничивают творческую работу современных режиссеров Хаби Алонсо занял должность главного тренера мадридского «Реала»