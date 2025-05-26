Трамп: Высказывания Зеленского приводят к проблемам
26 мая 202504:27
Высказывания украинского президента Владимира Зеленского приводят к проблемам, сообщил в соцсети Truth Social лидер США Дональд Трамп.
По его словам, ему необходимо прекратить говорить таким образом. «Мне это не нравится, ему лучше перестать», — написал Трамп.
Ранее Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru