Трамп: Высказывания Зеленского приводят к проблемам

Высказывания украинского президента Владимира Зеленского приводят к проблемам, сообщил в соцсети Truth Social лидер США Дональд Трамп.

СМИ: Трамп перед разговором с Путиным пообщался с Зеленским

По его словам, ему необходимо прекратить говорить таким образом. «Мне это не нравится, ему лучше перестать», — написал Трамп.

Ранее Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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