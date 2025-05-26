СМИ: Россия сможет наносить удары по Украине с применением тысячи БПЛА

По данным издания, РФ планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день. Это значит, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью. Главной проблемой Киева становится количество российских дронов, с которым не справляются системы ПВО.

Отмечается, что Россия находит все больше способов прорваться через ПВО Украины, которая сталкивается с растущими трудностями из-за нехватки ракет-перехватчиков.

Ранее стало известно, что Россия опередила Украину в производстве и качестве использования беспилотников средней дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

