Трамп: США могут ввести санкции против Москвы
26 мая 202503:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не одобряет последние действия Москвы на Украине.
По его словам, рассматривается возможность введения дополнительных санкций против России. Президент США отметил, что не согласен с действиями российского коллеги Владимира Путина.
«Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров», — указал глава Белого дома.
Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог призвал к немедленному прекращению огня после серии взрывов в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru