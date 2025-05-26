Трамп: США могут ввести санкции против Москвы

По его словам, рассматривается возможность введения дополнительных санкций против России. Президент США отметил, что не согласен с действиями российского коллеги Владимира Путина.

«Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров», — указал глава Белого дома.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог призвал к немедленному прекращению огня после серии взрывов в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

