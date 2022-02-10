Постпред РФ при ООН: Украина может решиться на провокации в Крыму
Украина может провоцировать россиян в Крыму. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова.
По его словам, необходимо быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и к силовым действиям со стороны Киева.
Он отметил, что украинские власти после объявления антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали провокации. Гатилов напомнил, что в 2014 году это уже привело к полномасштабным военным действиям. По его словам, это была «гражданская война узурпировавших власть в Киеве безответственных политиков против собственных граждан».
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад нарушает Минские соглашения и накачивает Украину наступательным оружием.
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