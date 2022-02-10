Постпред РФ при ООН: Украина может решиться на провокации в Крыму

Украина может провоцировать россиян в Крыму. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова.

По его словам, необходимо быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и к силовым действиям со стороны Киева.