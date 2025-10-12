Талибан завершил военную операцию против Пакистана

Группировка «Талибан» (организация, запрещена в России) объявила о завершении операции против Пакистана, сообщает афганский телеканал TOLO news.

Пакистан предложил США построить новый порт на Аравийском море

По его данным, операция завершилась в 00:00 по местному времени. Отмечается, что она была успешной.

Ранее стало известно, что тяжелые бои зафиксированы на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Линия Дюранда - непризнаваемая Кабулом граница между странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
