Талибан завершил военную операцию против Пакистана

По его данным, операция завершилась в 00:00 по местному времени. Отмечается, что она была успешной.

Ранее стало известно, что тяжелые бои зафиксированы на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Линия Дюранда - непризнаваемая Кабулом граница между странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

