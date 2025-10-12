В МВД заявили, что мошенники похищают деньги через Telegram-боты для инвестиций

Аферисты в России стали внедрять в схемы обмана граждан использование Telegram-ботов, имитирующих проведение сделок с растущим доходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

В Союзе пенсионеров объяснили уязвимость пожилых перед мошенниками

Они побуждают отдавать большие суммы. С помощью рекламы и приемов социальной инженерии мошенники убеждают россиян в наличии автоматизированного способа торговли криптовалютами или ценными бумагами. Пользователю мессенджера направляют ссылку на бот, который имитирует проведение сделок, отображает «доход» и побуждает вкладывать денежные средства.

Для разговора о мошенниках с пожилыми людьми важно подготовить понятные пенсионерам примеры и весомые аргументы, подчеркнула в пресс-центре НСН бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

