В МВД заявили, что мошенники похищают деньги через Telegram-боты для инвестиций
Аферисты в России стали внедрять в схемы обмана граждан использование Telegram-ботов, имитирующих проведение сделок с растущим доходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
Они побуждают отдавать большие суммы. С помощью рекламы и приемов социальной инженерии мошенники убеждают россиян в наличии автоматизированного способа торговли криптовалютами или ценными бумагами. Пользователю мессенджера направляют ссылку на бот, который имитирует проведение сделок, отображает «доход» и побуждает вкладывать денежные средства.
Для разговора о мошенниках с пожилыми людьми важно подготовить понятные пенсионерам примеры и весомые аргументы, подчеркнула в пресс-центре НСН бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.
